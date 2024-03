El GP de Bahréin, que se disputó el sábado, fue una continuación de la temporada del año pasado, Verstappen primero y a casi 23 segundos de Sergio Pérez, que fue el segundo clasificado. La esperanza que se tenía en pretemporada con Ferrari, Mercedes, McLaren o Aston Martin, fue de nuevo 'machacada' por el neerlandés, que les pasó a todos por encima como una apisonadora.

La clasificación de Fernando Alonso el viernes, quedando solo a tres décimas de la pole, fue un espejismo del ritmo real que mostró a bordo de su AMR24 el sábado. Solo pudo cosechar una novena posición, aunque pese al pobre rendimiento que dio el monoplaza en la carrera, ni Alonso ni Aston Martin se mostraron preocupados, de hecho, han sido optimistas con el coche de 2024.

Mike Krack desveló que el equipo llevará algunas mejoras para el próximo Gran Premio que se disputará este sábado en Yeda. Igual que lo que había dicho Fernando Alonso, Mike Krack confirmó que la "filosofía para las evoluciones" había cambiado para que estas llegasen paulatinamente a lo largo del año en vez de poner todas al principio de la temporada.

"Tendremos algunos pequeños avances para mejorar el coche y esperamos poder acercarnos (a los rivales) y luego tendremos que ver si Fernando puede hacer otra vuelta como ayer", ha declarado Mike Krack con una gran sonrisa. "Sí, esto es algo que realmente necesitamos analizar porque obviamente quieres ambas cosas", comentó el director deportivo de Aston Martin refiriéndose al rendimiento del monoplaza en carrera y en clasificación.

Mike Krack dio su opinión también sobre la base que traen con el AMR24: "Es pronto, así que intentamos conseguir un equilibrio decente para el corto y el largo plazo durante los tres días, pero creo que tenemos una muy buena base de referencia. No debemos olvidar que el año pasado nos midieron a menudo por el podio, pero fue más una cuestión de clasificación que del ritmo aquellos podios".

Krack agregó a sus declaraciones algo que sorprendió mucho: "Si somos realmente objetivos y analizamos nuestro rendimiento (el del AMR23), podemos ver que no fue tan bueno en aquel momento". Para Krack, el AMR24 no está lejos del AMR23 y es optimista con las mejoras que traerá el coche hasta el final de la temporada.

El jefe de Aston Martin pidió calma sobre las evoluciones: "El desarrollo no está en la primera carrera, sino más adelante. Vemos algunos avances alentadores, lo que me da confianza. Si es grande o no, esa es una cuestión diferente. Ya sabéis, los coches nunca permanecen iguales de una carrera a otra".

"Los equipos grandes siempre modifican, intentan eliminar las debilidades lo más rápido posible y nosotros intentamos hacer lo mismo", concluyó Krack.

El GP de Arabia Saudí está ya a la vuelta de la esquina y se espera que en el circuito de Yeda, que es totalmente distinto al de Bahréin, sucedan cosas interesantes. Quién sabe si alguno de los equipos que no ha brillado en Bahréin, le dará la 'vuelta a la tortilla' el próximo sábado.