Lewis Hamilton y Max Verstappen volvieron a verse las caras en pista. Con un Mercedes cada vez más rápido, y un Red Bull que no logra avanzar al ritmo previsto, el inglés y el neerlandés se tocaron en Hungría en una acción que terminó en comisarios sin consecuencias para ambos.

Porque la FIA decidió que no había nadie más culpable que otro en la situación, a pesar de que el tres veces campeón del mundo bloqueó las cuatro ruedas en su intento de adelantar a Hamilton.

Todo acabó como acabó, y ahora Lewis ha hablado tras las voces que contaban que ellos dos habían conversado para solucionar todo.

"Fuimos a comisarios. Eso es todo. No hemos hablado. No hemos charlado. No sé si tendremos algo así. Quizá en el desfile de pilotos", cuenta.

Y sigue: "No he sentido la necesidad de hablar con él. Quizá él sí quiera decirme algo".

Para Hamilton, está claro: "Un coche tenía el control y el otro no. Cuando bloqueas las cuatro ruedas..."

"Podemos verlo en la repetición. Estoy muy lejos del vértice y dejo mucho espacio. Sinceramente, estaba sorprendido", sentencia.

Todo, por la decisión de la FIA y por su comunicado: "Hamilton podría haber hecho más para evitar la colisión".