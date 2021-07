Su 40 cumpleaños en su circuito más especial. Fernando Alonso festeja este jueves con el ojo puesto en Hungaroring, el escenario donde allá por 2003 comenzó su leyenda en el mundo de la Fórmula 1.

El paddock llega este jueves al circuito que siempre será el más especial para el asturiano. "Hungría siempre ocupará un lugar especial en mi corazón", expresó en declaraciones facilitadas por su equipo.

Será un fin de semana especial... y no solo por el escenario. Alonso ya adelantó que celebrarían su cumpleaños, aunque con mesura. La carrera del domingo es lo primordial y el piloto no quiere grandes distracciones en un momento brillante de la temporada (cinco carreras consecutivas puntuando).

"Me siento como si tuviera 25 años. Diga lo que diga el pasaporte, no me siento como alguien de 40", expresó el asturiano tras su séptimo puesto en Silverstone, amargándole la tarde a Sebastian Vettel, cuyo Aston Martin era mucho más veloz.

La ambición de su regreso

Alonso siempre repitió que sólo volvería a la Fórmula 1 para competir. Y las nuevas reglas del Gran Circo para 2022 parece que se lo permitirán. Este curso, aunque el coche no es capaz de acercarse al podio, el bicampeón ha logrado afianzarse en los puntos.

Y en Alpine se sienten más que orgullosos con su trabajo. "Creo que Fernando ya ha callado definitivamente a quienes dudaban de que su regreso fuera un éxito", expresó Marcin Budkowski, director ejecutivo de la escudería gala.

El más veterano

Si en 2022 Kimi Raikkonnen dice definitivamente adiós a su carrera en Fórmula 1, Alonso pasará a ser el más veterano de toda la parrilla, doblando la edad de alguno de los rookies que han aterrizado a última hora.

Pero el DNI nunca fue un problema. Así lo ha repetido el español en numerosas ocasiones, poniendo como ejemplo a un Lewis Hamilton que a sus 36 años se encuentra en el mejor momento de su carrera deportiva luchando, otra vez, por el título mundial.