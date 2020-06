A una semana de que arranque la categoría reina del automovilismo en Austria, Pedro de la Rosa, expiloto de Fórmula 1, analizó en 'Marca' todo lo acaecido durante este confinamiento, desde las consecuencias que pueda tener el parón hasta el fichaje de Carlos Sainz por Ferrari, pasando por el futuro de Fernando Alonso.

Precisamente, sobre el asturiano, Pedro le ve de vuelta en el 'Gran Circo' porque es donde deben estar "los mejores", haciendo un curioso símil con un hipotético fichaje de Leo Messi por el Granada antes de que el argentino se pasase a otro deporte.

"Sinceramente, no tengo ni idea, porque al final es una decisión personal. Sólo puedo decir que espero que vuelva. Se lo he dicho a él. Los mejores tienen que estar en la F1. Es cierto que ahora no hay volantes competitivos, pero un piloto excepcional siempre hace cosas excepcionales, con coches poco competitivos. Es como si Messi decide ir al Granada, con todos mis respetos, pero prefiero que lo haga allí, a que no lo haga en la Liga española, o se vaya al fútbol sala, también con todos mis respetos", explicó De la Rosa.

Por otro lado, afirmó estar muy feliz por el fichaje de Carlos Sainz por Ferrari de cara a 2021: "Es un sueño hecho realidad. Tener a un piloto español en una escudería grande es una pasada, algo que estábamos añorando, pero es que además es Ferrari. Es increíble".

"Sabes que puede ganar o no, pero que siempre estará luchando por el podio. Es lo bueno, porque pasan las décadas o los ciclos, pero Ferrari siempre está ahí", añadió el expiloto.

Además, quiso reseñar que se ha sido injusto con Sainz, especialmente desde España: "Con Carlos pasa que siempre se le ha infravalorado, y los primeros en España. El apellido a veces te ayuda y otras no. Ferrari no le ha fichado por llamarse Carlos Sainz, sino porque sabe que puede ser un gran compañero para Leclerc, joven, disciplinado y lo más importante, extremadamente rápido. Creer que le ficha porque puede ser un buen segundo, es conocer muy poco de Ferrari y de la F1. Lo que quieren sobre todo es que el que llega apriete al otro, eso sí, con disciplina, algo que Carlos ha demostrado que es".

Por último, Pedro de la Rosa quiso hacer un preludio de lo que él cree que puede deparar el curso en la F1: "Es una temporada muy atípica, por lo tarde que empieza, y sin público. Por lo demás, creo que será una temporada fantástica en lo deportivo. Lo bueno se hace esperar, pero vamos a comenzar. Mercedes estará muy fuerte, a Red Bull más que nunca, y aunque Ferrari tuvo problemas, han tenido tiempo para trabajar y yo no los descartaría en absoluto".