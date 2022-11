Medios austriacos apuntan que Daniel Ricciardo podría regresar al equipo Red Bull el curso que viene. Aunque apuntan, eso sí, que el acuerdo sería para ser piloto reserva por detrás de Max Verstappen y Sergio Pérez. Aunque nada se puede descartar después del tremendo lío que se vivió en la escudería durante la carrera de Brasil.

Helmut Marko, asesor de Red Bull, avanzó que estaban en negociaciones. "Estamos hablando, estamos hablando. Solo puedo decir eso", insistió.

Ricciardo, por su parte, también habló de esas conversaciones con su exequipo: "Nada está sellado. No tengo nada que ocultar, no estoy obligado por contrato y puedo hablar libremente de todo. Pero no hay nada firmado. En cuanto lo haya, lo diré. No me estoy guardando nada".

Tras ser despedido de McLaren (su lugar lo ocupará Oscar Piastri), el australiano sigue buscando su hueco en la parrilla. Rechazó ser piloto titular en Haas y también se habló de una posible llegada a Mercedes aunque también como suplente.

Ahora se abre la opción Red Bull, equipo del que se marchó al estar a la sombra de Verstappen: "No me arrepentí en ningún momento".

"No he ganado nada desde que dejé Red Bull. Pero he aprendido mucho desde entonces y creo que me he convertido en un mejor piloto. Necesitaba ese cambio. Aunque mis resultados podrían haber sido mejores", admite.

2024, ¿en un equipo puntero?

Ricciardo también se ha referido al futuro más lejano. En concreto para la temporada 2023. Y está confiado: "No hay absolutamente ninguna garantía para 2024. Pero creo que puedo volver a conducir para un equipo puntero".

"Ahora tengo la fuerte sensación de que todo tiene una explicación. Todo en la vida sucede por una razón", ha sentenciado el que será piloto de McLaren hasta la próxima semana.