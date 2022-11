El gran resultado de Fernando Alonso, Esteban Ocon y del equipo Alpine en general durante el Gran Premio de Brasil eclipsó lo sucedido en la clasificación al sprint del sábado: el francés cerró al asturiano, que para evitar salirse de la trazada tuvo que hacer un contravolante que acabó con su monoplaza dañando al de su compañero.

Ambos quedaron relegados a las últimas posiciones de parrilla, pero en carrera todo lo que ha salido mal en los últimos meses, casi por primera vez, salió bien, y ambos completaron una gran remontada hasta la zona de puntos.

Analizando lo acaecido el sábado, y a falta de una carrera por disputarse, Antonio Lobato, narrador de Fórmula 1, ha calificado de "duelo de gallos" lo sucedido en el equipo de Enstone.

"Hay un duelo de gallos. Es una batalla absurda para mucha gente, pero para un piloto, ganar a tu compañero de equipo es algo que te gusta. Es un objetivo personal de los dos, de Esteban Ocon y de Fernando Alonso. Se olvidaron de la batalla con McLaren", ha explicado en 'DAZN'.

Lobato no cree la justificación del francés: "Esteban, explicando la maniobra, dijo que no había visto a Fernando Alonso porque estaba luchando con Norris, que no es verdad porque no estaba ahí. Cierra perfectamente porque sabe que es Fernando".

De hecho, recuerda el enfrentamiento que mantuvo Ocon con 'Checo' Pérez en Force India hace cuatro temporadas, señalando que Esteban siempre va "al límite", lo que puede ser "peligroso".

"Si recordamos un poco el pasado, a Esteban Ocon le pasaba exactamente lo mismo en la época de Force India con Checo Pérez, donde tuvieron batallas tremendas y por momentos muy peligrosas. Va al límite siempre", ha zanjado el narrador de F1.