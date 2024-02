Lewis Hamilton no es un piloto que tienda a acomodarse más de lo necesario. Cuando al comienzo de su carrera parecía imposible imaginarle fuera de McLaren, el británico sorprendió con su marcha a Mercedes. Ahora, tras más de diez años, el siete veces campeón del mundo abandonará la escudería alemana rumbo a Ferrari, una decisión tan arriesgada como la que tomó en 2012.

Sin embargo, a Hamilton no le fue mal tras mudarse de Woking. Seis títulos mundiales después, abandona a los de Brackley con el propósito de volver a acertar, algo que Christian Horner, jefe de equipo de Red Bull, no duda.

"Lewis no tiene miedo a tomar este tipo de decisiones. Previamente, ya lo había hecho al cambiar McLaren por Mercedes. Es obvio que ha visto algo en Ferrari que le hace pensar que es un lugar mejor para su futuro, creo que es genial para la Fórmula 1 tener una combinación Hamilton-Ferrari, una pena que haya que esperar hasta 2025", comentó Horner en la presentación del RB20.

En cuanto al momento del anuncio, el jefe de Red Bull se ha mostrado sorprendido: "Es un momento bastante inusual para un anuncio así y algo difícil de juzgar si es bueno o no para Red Bull. Supongo que me ha sorprendido el mes en el que se ha anunciado el fichaje, pero el cambio no me sorprende".

Lewis Hamilton anunció su marcha a Ferrari un mes antes de que comience la temporada 2024, por lo que vivirá un año con cierta tensión en Mercedes mientras que Ferrari prepara su llegada a Maranello en 2025.