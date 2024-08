Mucho se ha hablado estos sobre un posible regreso de Sebastian Vettel a la F1. De que el tetracampeón del mundo, al igual que hizo Fernando Alonso, se marchara para volver un par de años después. Él no ha cerrado nunca esa puerta, a pesar de admite estar feliz sin la sensación de pilotar, y en Red Bull alimentaron dichos rumores con Helmut Marko a la cabeza.

O, más bien, se pensó que habían alimentado esos rumores. Porque ahora su asesor, en palabras que recogen en 'Motorsport', ha aclarado lo que quiso decir.

"Con lo de Audi hablaba sobre el efecto positivo de un piloto alemán. También nombré a Schumacher, pero por lo que sea eso se olvidó en el mensaje", afirma.

En ese sentido, cuenta algo más: "No es ningún secreto que Vettel preguntó por varios asientos en los equipos de arriba".

Lo que no sucederá es que esté en Red Bull: "¿Seb al lado de Verstappen? No, no quiero hacerle eso".

"Hulkenberg también se marchó pero él no es cuatro veces campeón del mundo. Tiene todavía más hambre", sentencia.