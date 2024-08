La Fórmula 1 esta en shock al ver el dominio que ha conseguido McLaren en apenas un par de carreras. No sólo son el coche más dominante, también han conseguido dejar atrás a Max Verstappen en 20 segundos. Y hacía mucho tiempo que no pasaba algo así.

El jefe de Red Bull, Christian Horner, reconoce que saben el motivo de esa superioridad: el alerón delantero. Ha explicado después del Gran Premio de Países Bajos que trabaja de manera diferente. Pero no sólo el de McLaren, también el del equipo Mercedes.

"Pienso que la forma en la que ellos usan el ala delantera es muy diferente. Si te fijas en los alerones delanteros de McLaren y Mercedes, ves que son muy diferentes a los del resto de parrilla. Siempre tratas de saber dónde han encontrado las prestaciones los rivales y pienso que el ala delantera es clave para saber cómo las han encontrado", señala Horner.

"Las cosas en F1 pueden evolucionar de forma muy rápida. Al principio de año ganábamos carreras por 20 o 25 segundos de margen. ¡Domenicali nos pedía que aflojáramos! Y después las cosas cambiaron rápidamente, así que pueden volver a cambiar en el otro sentido", se lamenta el jefe de Max y Sergio Pérez.

Reconoce que están en "problemas". Porque en estos momentos están en posición de perder el mundial de constructores y también el de pilotos con Verstappen.

"No podemos ocultar que tenemos un problema. Todos han oído decir a Max que el coche no responde como él querría. McLaren ha conseguido un coche con estos neumáticos en todas las condiciones... y nosotros no. Nos toca minimizar daños", concluye Horner.