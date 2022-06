Tolerancia cero en Red Bull: el equipo de las bebidas energéticas ha roto su vínculo con Juri Vips después de que el piloto esloveno, esta temporada en Fórmula 2, se hiciera el gracioso en un directo de 'Call of Duty' en 'Twitch'.

Mientras jugaba con amigos y otros pilotos, el corredor del equipo Hitech empleó un lenguaje racista y homófobo, usando el término "nigger" ("negrata") y asegurando que no usaría un sombrero de color rosa "porque es un color gay".

Por ello, y con "efecto inmediato", Red Bull le ha expulsado de su Academia de Jóvenes Pilotos y queda a la espera de una investigación.

"Red Bull ha suspendido a su piloto junior Juri Vips de todas las responsabilidades del equipo con efecto inmediato, pendientes de una investigación completa del incidente. Como organización condenamos el abuso de cualquier tipo y tenemos una política de tolerancia cero hacia el lenguaje o comportamiento racista en nuestra organización", reza el comunicado.

Inmediatamente después, Juri Vips también se disculpó públicamente: "Me gustaría pedir perdón sin reservas por el lenguaje ofensivo que usé durante un directo de un videojuego hoy. Este lenguaje es totalmente inaceptable y no retrata los valores y principios que sostengo. Me arrepiento profundamente de mis acciones y este no es el ejemplo que quiero dar. Cooperaré con la investigación totalmente".

El piloto de 21 años ya había rodado con el Red Bull de Max Verstappen en Abu Dabi tras finalizar la temporada 2021 y esta campaña se puso al volante del monoplaza de 'Checo' Pérez en primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de España en el Circuit Barcelona-Catalunya.

Era uno de los principales candidatos a coger el testigo de Pierre Gasly o Yuki Tsunoda en AlphaTauri, pero tras estos lamentables comentarios podría haber comprometido su carrera.

liam and whoever the other guy is laughing after jüri said the n word.. what’s so funny guys pic.twitter.com/6SIHA2hiMO