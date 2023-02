Red Bull presentó en Nueva York lo que pretende ser el nuevo coche para 2023. Lo que será, o debería ser, el monoplaza de Max Verstappen y de Sergio Pérez. El 'arma' que tenga el neerlandés para volver a conquistar el Mundial de Fórmula 1. Sin embargo, tras las imágenes vistas, las similitudes entre este supuesto RB19 y el RB18 eran más que evidentes.

Esto llevó a muchos a preguntarse si Red Bull había llevado a Estados Unidos su nuevo coche o si tan solo habían ido a realizar una presentación. El secreto no ha durado mucho, pues el mismo Christian Horner, jefe de los de las bebidas energéticas, ha confirmado los rumores.

"Creo que en Bahréin vamos a ver algo diferente a lo que se ha mostrado en la presentación... Obviamente", afirmó en palabras que recogen en 'Motorsport'.

Y prosigue: "De lo que se trataba es del emocionante anuncio de nuestra asociación con Ford. Hacerlo aquí, en Estados Unidos. Es la primera vez en Red Bull".

"Dentro de un par de semanas, en los test, lo que saldrá a pista no será un reflejo total de lo que hemos mostrado", insiste.

Porque ni Max Verstappen, a día de hoy, ha visto el Red Bull RB19 'real'.

"Para ser sincero no lo he visto. Ni fotos, ni renders... No me interesan esas cosas. Solo quiero un coche rápido y su aspecto me da igual", sentencia el neerlandés.