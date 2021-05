Continúa el lío por la flexibilidad del alerón trasero de Red Bull. La FIA ha exigido que lo cambien y desde el equipo de las bebidas energéticas critican a otros equipos para defenderse: a Alpine y a Alfa Romeo.

Así lo ha hecho Helmut Marko en declaraciones a 'Motorsport-Magazin'. " Tanto Alpine como Alfa Romeo están utilizando alerones traseros que se flexionan a alta velocidad. Ellos también tendrán que hacer cambios", afirma el asesor de Red Bull.

"Para disgusto de Mercedes, la FIA ni siquiera está apuntando al equipo de Max Verstappen, sino a Alpine. Se dice que el equipo del fabricante Renault es el mayor maestro de la flexibilidad, como demuestran sus altas velocidad punta", defiende Marko.

"Puedo asegurar que todo esto no es un inconveniente que sea decisivo para el campeonato. Nuestra lucha con Mercedes seguirá. No somos como BMW, que en 2008 dijeron que su plan era ser campeones del mundo el próximo año. No tenemos el pensamiento. Hemos planeado actualizaciones hasta las vacaciones de verano y luego veremos dónde estamos", finaliza.

El lío con los alerones flexibles continúa en la F1. Y en el equipo Red Bull han pasado directamente al ataque contra el resto de la parrilla. ¿Cambiará su decisión la FIA tras estas palabras de Marko?