Se le estaba atragantando el sector 2 a Red Bull en Abu Dabi... hasta que llegó la hora de la verdad. Hasta que empezó la Q3. Hasta que hicieron lo que hay que hacer. Porque Verstappen y Pérez fueron uno solo. Porque Max y Sergio derrotaron, los dos, a Hamilton en la clasificación. La clave, el enorme rebufo del mexicano para el neerlandés.

Fue, simplemente, de manual. De esos que se estudiarán en la Fórmula 1 y que puede valer un Mundial. Lewis era favorito, tras lo visto en los Libres y en las rondas clasificatorias, pero en Red Bull no dieron su brazo a torcer nunca.

Primero, cambiando de estrategia en Q2 para salir con blandos en carrera, y luego con el rebufo. Con el gran rebufo. Con un Sergio Pérez que hizo de compañero y al que Verstappen bien puede, y bien debe, invitar a algo si se hace con el Mundial..

Y si no también, porque tremendo trabajo en equipo el que ofrecieron en Yas Marina en Red Bull. Pérez fue tirando como si con él no fuera la cosa en su vuelta para posteriormente empezar a frenar. Verstappen le 'cazó', se colocó detrás y cogió su rebufo hasta alcanzar los 324 kilómetros por hora.

Sergio se apartó, pegó un frenazo para apartarse todo lo posible de la trazada de Verstappen y Max tuvo terreno libre. El resultado, medio segundo por delante de Hamilton y trabajo prácticamente hecho.

