La Fórmula 1 ha mandado un mensaje de unidad y de responsabilidad. Un llamamiento a vacunarse contra el coronavirus en pleno auge de contagios con la sexta ola en España y con países sumando cada día récords en su incidencia acumulada. Ante eso, los pilotos se han unido.

Fernando Alonso y Carlos Sainz han hecho, como el resto, un claro llamamiento a recibir la vacuna en un momento en que en España se están poniendo las terceras dosis a los mayores de 60 años, y con los niños cerca de recibir el primer pinchazo.

"Tenemos que estar todos en el mismo barco", dice Fernando Alonso.

Carlos Sainz va en la misma vía que el bicampeón del mundo de Fórmula 1: "Haz tu parte y protege a la comunidad".

Protect our communities. Protect each other.

Please, if you're able - get vaccinated. pic.twitter.com/Cdl2rBqX2m