Un asiento hay en Mercedes para la temporada 2025. Para el próximo año. Para un curso en el que los alemanes siguen sin encontrar al adecuado, o sin tener al piloto que quieren, para ocupar la plaza que hasta que se suba al Ferrari es de Lewis Hamilton. El gran deseado está claro que es Max Verstappen, y Russell ha vuelto a hablar de la opción de ver al neerlandés defender a la marca de la estrella.

De ver al tricampeón, quién sabe si tetracampeón, en el box de al lado. Porque es una posibilidad. Porque, además, podrían contar con el 'factor Newey' para atraer al de Red Bull a su equipo. Tiene, eso sí, contrato hasta 2028 con los de las bebidas energéticas.

Pero eso parece que no tiene relevancia alguna para Toto Wolff, que ha tentado sin disimular absolutamente nada a Verstappen para que se una a su proyecto. Por ello ha hablado Russell, dejando además sobre la mesa la opción de que sean compañeros... pero en Red Bull.

"El mayor desafío fue..."

"No evitaría ir al equipo de Verstappen, ni tampoco evitaría que él fiche con Mercedes", afirma en 'Daily Mail'.

Y se explica: "El mayor desafío de unirme a Mercedes fue que, estadísticamente, luché contra el mejor piloto de todos los tiempos en clasificación y en carrera".

"Es todo lo que puedo hacer", comentó un Russell que no descartó tampoco de que Verstappen pueda tomar una decisión que a día de hoy parece imposible.

La opción de no correr en 2026: "Podría tomarse un año libre y ver cuál es el mejor equipo. No me sorprendería si lo hiciera".