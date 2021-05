"¡Es un jod*** idiota!". Esa fue la reacción de Sergio Pérez cuando Nikita Mazepin se cruzó en su trayectoria en el momento que iba a ser doblado en Portimao. El mexicano, por cierto, lideraba la carrera en ese momento y se vio claramente perjudicado.

Tras las quejas de Pérez, el piloto de Haas pidió disculpas ante los medios de comunicación, reconociendo que había cometido un error muy peligroso, que pudo ocasionar un accidente.

"Es simple: cometí un error. Cambiamos al Plan C a mitad de carrera, creo que fui el único en hacer dos paradas, así que esperaba salir a la pista y estar solo", afirmí Mazepin.

"Realmente no he recibido una advertencia por parte del equipo, pero no busco ninguna excusa. Todo ha sido culpa mía y le pido disculpas a Checo", detalló el ruso.

Mazepin fue penalizado con cinco segundos y un punto del carné de conducir por esta maniobra. Finalizó último en el GP de Portugal, de nuevo por detrás de su compañero de equipo, Mick Schumacher.

Su comienzo de temporada ha sido absolutamente desastroso, con numerosos trompos, algunos accidentes y varias quejas de otros pilotos por su comportamiento sobre el coche. Por la última, ante Pérez, ya ha pedido disculpas.