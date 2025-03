La queja de Max Verstappen sobre el Red Bull: "No estamos a la altura"

Red Bull asume que su condición de favorito ha bajado de manera considerable respecto a años anteriores, y otros equipos como McLaren o Ferrari están un paso por encima del coche austriaco. Los entrenamientos libres han confirmado esta realidad y el cuatro veces campeón del mundo, Max Verstappen, es consciente de ello.

El neerlandés ha sido crítico con la actuación de su monoplaza en las primeras sesiones del primer Gran Premio del año. Un quinto y un sexto puesto que alejan al neerlandés de revalidar título: "La verdad es que me costaba con los cuatro neumáticos, tanto en el sector 1 como en el último. Eso significa que no estamos a la altura".

Sin embargo, este crítico momento dificulta la evolución del coche de cara a futuros compromisos y Max considera que la mejoría del coche no vendrá de un día para otro: "A pesar de que no tengo problemas de equilibrio, creo que será un poco difícil de solucionar".

Uno de los factores a tener en cuenta es la condición climatológica. Para Verstappen este aspecto no tiene demasiada importancia de cara a sus opciones en la lucha por el título: "Tampoco es nada que no me esperara cuando llegué aquí. En este momento, nos falta algo para luchar arriba".

Opinión de Liam Lawson

El piloto neozelandés también ha apoyado las palabras de Max y corrobora el mensaje de su compañero de equipo: "Me siento cómodo en el coche, pero demasiado lento. Tenemos mucho trabajo por delante esta noche".