Fernando Alonso y Lance Stroll protagonizaron su primera 'pelea' en pista. Fue en Austria, en el sprint, cuando en las últimas vueltas los dos Aston Martin luchaban por la cuarta plaza. Sí, buen premio. Muy bueno sabiendo cómo había ido y estaba siendo un fin de semana en el que el AMR23 estuvo más lejos que en Canadá de los puestos importantes.

El puntito fue para Lance, pero en ese 'duelo' parecía que Alonso no solo tenía más ritmo que su compañero sino que incluso parecía no querer ni adelantarle. Tenía el DRS. Tenía más velocidad... y parecía haber como una especie de pacto de no agresión que Stroll dejó patente por radio.

"Decid a Alonso que no perdamos tiempo en pelear", expuso a Aston Martin cuando empezó a ver que el asturiano iba a llegar a su posición.

No salió mal la jugada, porque fueron puntos para el equipo y porque la carrera duró 24 vueltas. De haber durado una más a saber si Alonso se habría lanzado a por Stroll sabiendo que Hulkenberg, con gomas de seco, iba como un tiro y terminó a un segundo.

"Con tu compañero de equipo..."

Ahora, Alonso ha explicado lo sucedido: "Con tu compañero de equipo debes tener un cuidado extra".

"Necesitaba una vuelta más. Otra oportunidad de DRS. Estuve muy cerca en la curva 7, pero... pero no es una curva en la que adelantar", insiste.

Fernando desveló además lo que le dijo su ingeniero: "Me dijo que en las últimas tres vueltas presionara el botón de energía solo para pasar, o algo así".

Alonso terminó quinto, con Stroll cuarto y Carlos Sainz tercero. Al frente, los dos Red Bull de Max Verstappen y de Sergio Pérez que tuvieron sus más y sus menos en la primera vuelta de Austria.