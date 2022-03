Probablemente, hasta la Q2 del Gran Premio de Bahrein que se disputa este fin de semana no conoceremos el potencial de las escuderías. Aún con ases en la manga -y algunos que quedan por venir-, los equipos han tratado de despistar en los test de pretemporada de Montmeló y Sakhir, pero a orillas del Golfo Pérsico se hará la 'prueba del algodón'.

Será entonces cuando conoceremos el punto exacto en el que se encuentra Alpine; parece distar mucho de Red Bull, Ferrari y Mercedes, los 'cocos' del 'Gran Circo', pero también parece estar por encima de McLaren, Aston Martin y AlphaTauri, sus rivales directos la pasada campaña.

Fernando Alonso y los seguidores del 'Plan' sueñan con que el A522 sea competitivo y puedan luchar por podios e incluso victorias... ¿pero por el Mundial también?

Martin Brundle, expiloto y analista de Fórmula 1, ha explicado en una entrevista a 'Autosport' que el asturiano sigue en plena forma, pero duda de que el Alpine sea tan rápido como los tres 'gigantes'.

"Si Fernando estuviera en el Mercedes, creo que tiene potencial para ganar un campeonato. Así está pilotando. Parece que todavía tiene la vieja agresividad. Está en tan buena forma mental, físicamente, la hidratación, la nutrición...", ha señalado.

A su vez, el expiloto ha incidido en que la edad es tan solo un número para Fernando: "La barrera de la edad no existe. Los coches ya no son tan físicos como solían ser. Además, no están todos los pilotos tan destrozados y cogeando como los de mi generación, que recibieron algunos golpes en la cabeza. Están en buenas condiciones. Y tienen experiencia, sobre todo con el cambio masivo que acabamos de tener en la regulación. Creo que Fernando sigue siendo uno de los mejores de la parrilla".

De hecho, Brundle ve necesario que haya pilotos veteranos para mejorar el espectáculo: "Creo que una parrilla de F1 siempre se beneficia de pilotos de clase mundial como Alonso y Vettel, y de los jóvenes que van a por ellos. Ese tipo de transición es perfecta. Creo que Kimi (Raikkonen) lo hizo lo mejor que pudo y no podía esperar para irse al final. Fue la decisión correcta. ¿No es lo mismo en cualquier deporte con la aparición de los jóvenes? Necesitas el barómetro de campeones como 'Seb' y Fernando".

Te puede interesar:

- La renovación de Carlos Sainz con Ferrari, pendiente de "detalles"

- Lewis Hamilton ve a Red Bull "ridículamente rápido", pero confía en Mercedes

- El aviso de Alpine que hace soñar a Fernando Alonso en Bahrein: "No hemos puesto gasolina de clasificación..."