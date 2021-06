La férrea lucha entre Red Bull y Mercedes, la batalla por el bronce entre Ferrari y McLaren, Alpine, AlphaTauri y Aston Martin... la temporada está dejando disputas atípicas en el 'Gran Circo' en los últimos años... que se prolongarán durante la presente temporada, tal y como ha explicado Fernando Alonso en una entrevista con la agencia de noticias 'GMM'.

El bicampeón del mundo no cree que, a estas alturas de año, vaya a haber cambios en el orden de la parrilla: "No recuerdo un Mundial que haya cambiado mucho a estas alturas del año. Incluso si te centras en los coches de 2022 o incluso si en los entrenamientos libres a veces vemos rendimientos distintos. Una vez llegamos a la clasificación, vemos a Mercedes y a Red Bull luchando por la Pole".

"Detrás de los equipos de arriba, vemos a McLaren, Ferrari, a veces Alpine y a veces a Gasly. Los mismos en las siete carreras que llevamos. No veo razones por las que esto vaya a cambiar dramáticamente", ha añadido.

Como ya ha advertido en otras ocasiones, su retorno a la Fórmula 1 obedece al cambio de reglamento que se ejecutará la próxima temporada en la categoría con el objetivo de volver a estar arriba: "La temporada 2021 es de preparación para cosas mejores. Este año no estamos en una posición como para luchar por el cuarto o quinto puesto en ninguna carrera. Pero, aun así, continuaremos aprendiendo mucho, trabajando mucho y estamos comprometidos para mejorar las cosas".

"Ahora estamos detrás de AlphaTauri y de Aston Martin, que también son equipos fuertes, así que el campeonato está interesante. Pero supongo que lucharemos por la Q3 y estaremos entre el 8º y el 12º en las carreras", explica.

Por último, Alonso ha querido hacer autocrítica y ha señalado su punto débil en los fines de semana: "En cuanto a mí, estoy bien, me siento bien. He hecho siete carreras y he estado en la Q3 cuatro o tres veces. Los domingos normalmente soy fuerte, pero los sábados pierdo un poco, lo cual es doloroso a veces, pero aun así estoy contento con mi actuación. Creo que llegará un momento en el que habrá posibilidades de luchar por algo mejor".