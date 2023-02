Mientras Red Bull presentaba su nuevo coche, el RB19 en Nueva York, Ferrari publicaba en sus redes sociales el primer rugido de su motor. El último equipo que muestra el sonido de su motor.

Charles Leclerc y Carlos Sainz ya saben cómo suena su maquina de 2023. Ferrari no ha dado pistas sobre el coche, publicando el sonido pero ninguna imagen del coche que todavía no ha sido presentado.

El objetivo es claro: ganar. Hace demasiado que la escudería de Maranello no sale vencedora en la Fórmula 1. El curso pasado compitieron hasta el ecuador de la temporada, pero Max Verstappen acabó siendo demasiado superior.

Ferrari se aprovechó de los problemas de Mercedes para convertirse en el segundo equipo de la parrilla. Ahora se espera una lucha a tres, aunque todos siguen dando como favoritos a las bebidas energéticas con Verstappen a la cabeza.

Fired up and READY for this season 🤩

Our 2023 challenger roars into life for the first time 🐎 @Charles_Leclerc @Carlossainz55