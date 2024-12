El presidente de la FIA se harta de las quejas de los pilotos: "No es asunto suyo"

Denunció George Russell, presidente de la Asociación de Pilotos de Grandes Premios, que los pilotos eran los últimos en enterarse de lo que estaba ocurriendo en la FIA. Y ahora ha recibido una durísima respuesta por parte de Mohammed Ben Sulayem, presidente del organismo regulador de la Fórmula 1.

Ha dicho Ben Sulayem en el Gran Premio de Qatar que estas decisiones "no son asunto de los pilotos": "Lo siento, pero es así".

"No es asunto suyo, lo siento. Con todo el respeto, soy piloto y respeto a los pilotos. Que vayan y se concentren en lo que mejor saben hacer que es correr", dice el dirigente de la FIA antes de la última prueba del calendario, el Gran Premio de Abu Dabi.

"He sido elegido para arreglar la FIA y la estoy arreglando. Estoy muy contento con nuestro nuevo equipo, muy contento. Lo que sea necesario para llevar a la FIA a una mejor posición lo haré. Y que hable de lo que quieran. Este es nuestro negocio. Haremos lo que sea bueno para la FIA. Así que realmente no es asunto de nadie interferir en el nuestro. Son los resultados que producimos", expresa.

Entiende que la FIA no debe informar a los equipos porque tampoco los equipos informan a la FIA de sus decisiones: "¿Tenemos que decírselo? Cuando cambia algo en los equipos, ¿nos lo dicen? No, no nos lo dicen. Nadie tiene que hacerlo, tenemos las reglas y seguimos nuestras reglas, no las de otros. Así de simple".

La tensión entre pilotos y FIA es enorme antes de la última prueba de la temporada, en Abu Dabi. Y todo ello después de un Gran Premio de Qatar en el que otra vez algunas decisiones no gustaron nada a los pilotos. Que se lo digan a Max Verstappen y la polémica sanción con la que perdió la pole el sábado.