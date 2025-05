La preocupante reflexión de Alcaraz tras clasificarse a octavos de Roland Garros: "No sabía qué hacer..."

Carlos Alcaraz ya está en octavos de final de Roland Garros. El número dos del mundo se impuso con bastante sufrimiento al bosnio Damir Džumhur, número 69 del mundo. Carlos resolvió por la vía rápida los dos primeros sets con un resultado de 6-1 y 6-3 pero Dzumhur resurgió en la tercera manga.

El balcánico puso en aprietos a Carlos y, aunque el de El Palmar se impuso en el cuarto y definitivo set, la sensación era que Alcaraz había sudado de lo lindo para imponerse a un oponente que a priori no parecía que fuera a mostrar mucha dificultad.

Carlos reconoció al final del partido que tuvo momentos de malas sensaciones durante el encuentro de tercera ronda: "Siempre surgen problemas. Jugar a un alto nivel durante dos horas, dos horas y media es lo difícil, hay momentos de bajón. He tenido algunas dudas física o tenísticamente y él las ha aprovechado. Hay que darle crédito".

"En el tercer set no sabía qué hacer, no veía ningún hueco. En el cuarto parcial, con break abajo, he tenido que calmar mis pensamientos y pensar mejor el camino que tenía que seguir. Al final he podido encontrar la oportunidad que él me ha dejado", aseguró el murciano en rueda de prensa.

Alcaraz se verá las caras en octavos de final ante Ben Shelton el próximo domingo para buscar una plaza en cuartos donde se enfrentaría, en caso de ganar, al vencedor del duelo entre Tommy Paul y Alexei Popyrin.