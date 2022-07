Con el nuevo diseño de los coches de Fórmula 1 para esta temporada, se prometían mas batallas y acción en pista. Esto es algo que se ha visto en algunas pruebas en lo que llevamos de mundial. Sin embargo, algo con lo que no se contaba era con que iba a salir polvo de carbono de los frenos que acaba directo en la cara de los pilotos.

Sebastian Vettel se ha pronunciado sobre este riesgo para los pilotos y ha pedido que la FIA investigue a qué riesgos se exponen los pilotos al estar expuestos.

Esto se produce debido a que por el nuevo reglamento, no se puede redirigir el polvo de carbono a los neumáticos y todo acaba en la cabeza del piloto.

El piloto de Aston Martin acabó la carrera en Austria con la cara llena de polvo de carbono y confiesa que es un problema respirar esta sustancia cada vez que completa una sesión con su monoplaza.

''Es algo en lo que necesitan trabajar porque el diseño de los conductos de freno este año, con el eje delantero, está empujando todo el polvo hacia nuestras cabezas y no es bueno'', explica el alemán en 'Sky Sports'.

Además, Vettel ha mencionado que es algo que tiene fácil solución: ''Respirar polvo de carbono no es algo saludable. Espero que la FIA lo revise muy pronto porque no tiene sentido y es algo que es fácil de cambiar''.

Valtteri Bottas también se ha quejado

Valtteri Bottas, piloto de Alfa Romeo, confiesa que hay veces en las que ha estornudado polvo negro tras acabar una carrera: ''No sé si se puede hacer algo. Seguro que hay algo de polvo de nuestros propios frenos, pero es mínimo. Está en los coches de delante, siempre va a estar ahí. En cualquier momento después de la carrera, cuando estornudas sale polvo negro, así que año tras año, no estoy seguro de lo que hace a tu cuerpo. No tengo ni idea''.

''Creo que nadie lo ha estudiado. Preferiría respirar aire limpio, pero no estoy seguro de qué se puede hacer'', concluye el ex de Mercedes.