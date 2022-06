Nelson Piquet pide disculpas a Lewis Hamilton por su comentario racista, aunque asegura que todo se debió a un "problema de traducción". El expiloto se refirió a Hamilton como "el negrito" en una entrevista.

Y ahora ha querido aclarar ese término: "Nunca usaría esa palabra de la que se me ha acusado en algunas de las traducciones. 'Neguinho' significa tipo o persona, nunca quise ofender".

"Me disculpo con todos los que se hayan sentido afectados, incluso con Lewis, quien es un piloto increíble", dice en un comunicado publicado por 'Motorsport'.

"Nunca utilizaría la palabra de la que se me acusa en algunas traducciones. Condeno enérgicamente cualquier sugerencia de que la palabra fue utilizada por mí con el objetivo de menospreciar a un piloto por su color de piel", dice.

Y se dirige directamente a Hamilton: "Pido disculpas de todo corazón a cualquiera que se haya visto afectado, incluido Lewis, quien es un piloto increíble".

"La traducción que aparece en algunos medios de comunicación y que ahora circula por las redes sociales no es correcta. La discriminación no tiene cabida ni en la Fórmula 1 ni en la sociedad y me complace aclarar mis pensamientos al respecto", sentencia en su nota.