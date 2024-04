En la semana previa del Gran Premio de China, Guanyu Zhou, que correrá por primera vez con la categoría reina en su casa, ha dejado bien claro quién es su ídolo.

El piloto de Sauber portará un casco especial con un llamativo homenaje a Fernando Alonso, ha asegurado que su 'dream team' lo formarían el piloto de Aston Martin y Oscar Piastri y, para redondear, ha asegurado que el mejor consejo que ha recibido fue del propio piloto asturiano.

Ocurrió en los Libres 1 del Gran Premio de Austria 2021, primera vez que rodó con el Alpine, y ahí estaba el '14' para calmar los nervios.

"Creo que el mejor consejo es bastante memorable. En los últimos años ha sido de Alonso. Tuve mi primera sesión de Libres 1 en Austria en 2021 y yo conducía su coche. Me dijo: 'Diviértete, relájate y disfruta del viaje'", ha desvelado en una entrevista en la web de la Fórmula 1.

"Sonaba tan bien de tu héroe de la infancia, subiendo a su coche por primera vez cuando te sientes muy nervioso, y para entonces sentí que todo se había calmado, listo para salir", ha añadido.

También recordó el "peor consejo"... pero sin decir el pecador: "Probablemente, al principio de mi carrera, recibí un consejo de una especie de entrenador. Estaba lloviendo, él recorrió la pista y la lluvia iba a aumentar, así que me dijo: 'Dalo todo en la primera vuelta'. Lo puse en el muro. En un circuito urbano no puedes aconsejar a alguien que tiene que ir a por todas en la primera vuelta. Es algo que aprendí, a no escuchar eso".