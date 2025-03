Problemas para Aston Martin: Ferrari veta el fichaje de una pieza clave para 2026

Aston Martin sufre un varapalo para el plan de desarrollo de 2026, año que entra la nueva reglamentación. Ferrarise ha puesto en el camino de los intereses de Fernando Alonso y ha tumbado uno de los fichajes del 'Dream Team' que está conformando el equipo de Silverstone con nombres como Adrian Newey.

Enrico Cardile, quien fue director técnico del chasis y aerodinámica de la escudería italiana, ha sido inhabilitado de sus funciones en Aston Martin que llevaba desempeñando desde verano del año pasado. Anteriormente, el italiano llevaba 20 años formando parte de Ferrari.

El tribunal de Módena ha aceptado el recurso de los italianos e interpone un 'gardening', (tiempo de inhabilitación que debe pasar un ingeniero tras irse de un equipo) de un año para Cardile que no podrá volver a trabajar para Aston Martin hasta el 18 de julio de 2025.

"El Tribunal de Módena ha constatado que nuestro ex empleado ya estaba violando el compromiso de no competencia con Ferrari, reza el comunicado de la marca italiana recogido por 'The Race'. Por tanto, echan la culpa al equipo dirigido por Lawrence Stroll de no respetar los tiempos de 'gardening'.

La marca del 'Cavallino Rampante' ha justificado la acción de recurrir a la justicia: "evitar que otros equipos de F1obtuvieran una ventaja competitiva injustificada al contratar a Cardile antes de lo permitido, causando un daño irreparable a Ferrari".