Liam Lawson ha sido la sensación de la temporada al sustituir a Daniel Ricciardo en AlphaTauri. Ya se ha recuperado el australiano de su lesión y tendrá que esperar una nueva oportunidad en Red Bull.

Y Lawson ha sorprendido en el podcast oficial de la Fórmula 1 diciendo que su ídolo siempre fue Lewis Hamilton, de Mercedes. "Lewis ha sido mi héroe, también leí su libro cuando era niño. Me inspiró mucho", dice el de Nueva Zelanda.

"Red Bull era mi equipo favorito cuando era pequeño, más que nada por los colores del coche, eso era lo que más me atraía, pero también por el éxito que tuvieron. Yo apoyaba al que estaba en desventaja y ese era Lewis con McLaren, era un piloto que me inspiraba, mi favorito en ese momento", ha comentado Lawson.

Apuesta por los pilotos de su país: "Hay diferentes pilotos a los que he admirado y otros en los que te fijas por haber hecho historia para Nueva Zelanda como Ritchie Stanaway, él era mi favorito, también Mitch Evans o Nick Cassidy, que son lo suficientemente buenos para la Fórmula 1".

La comunicación de Red Bull

Fue en Singapur cuando se enteró que no tendría hueco en 2024. "Fue una gran sensación la de saber que di un gran paso hacia delante para conseguirlo en el futuro, pero sabía antes de Singapur que no iba a estar en la parrilla en 2024, me enteré de ello justo antes de la clasificación, el timing no fue genial", ha expresado Lawson.