El 'palo' de Carlos Sainz a los críticos: "No entiendes esto"

Carlos Sainz está teniendo un inicio complicado en Williams. Pese a deslumbrar tanto en los test, todo ha cambiado en el inicio de temporada. En las tres carreras ha sido superado por Alexander Albon, quien lleva cuatro temporadas en el equipo.

Antes de que comience el Gran Premio de Baréin, el expiloto de Ferrariha hecho balance de sus tres primeras carreras con la escudería británica, avisando de que lo mejor está por llegar: "No estamos tan lejos como parece y me tiene que salir el fin de semana perfecto, pero llegaré".

"No he sido perfecto en cuanto a la velocidad... pero he ido rápido teniendo en cuenta que soy nuevo en este coche. Creo que he tenido un buen comienzo, pero debo asegurarme de no cometer errores y mejorar la velocidad", ha analizado Carlos Sainz en declaraciones recogidas por 'MARCA'.

Además, ha sido tajante ante aquellos que se sienten decepcionados por su inicio: "Si esperas ver lo mejor de Sainz en tres carreras, llegando a un equipo nuevo y tan distinto, es que no entiendes bien este deporte y no entiendes lo difícil que es encontrar las ultimas décimas en un nuevo coche de Fórmula 1".

Las actuaciones de Albon en este inicio, destacando el quinto puesto en Australia, es algo que a juicio de Sainz resulta clave para su confianza: "Ver a Alex extraer el máximo del coche, me aporta esa confianza y el ver cómo hemos cambiado el coche en el invierno y los cambios de configuración que hemos hecho y que están dando sus frutos".

Sainz regresa a donde tuvieron lugar los test de pretemporada de Fórmula 1, el madrileño mostró grandes sensaciones durante las tres jornadas llegando a liderar el segundo día. ¿Será en Baréin el inicio de la remontada del 'Smooth Operator'?