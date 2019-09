Flavio Briatore, exjefe de equipo y amigo de Fernando Alonso, ha concedido una entrevista a 'Radio Sportiva' en la que ha hablado sobre el asturiano y la posibilidad de que fiche en un futuro por Red Bull.

Se trata de una posibilidad que parece casi imposible, remota cuanto menos, opinión que comparte Flavio Briatore. "Tengo un gran respeto por Fernando. Es un piloto fantástico, pero creo que es muy difícil que suceda. Tiende a causar un poco de caos en cualquier sitio que va. No estoy seguro de que sea lo más saludable para Red Bull que Fernando se una", explica el italiano.

Eso sí, no se corta a la hora de criticar a Christian Horner, jefe de la escudería Red Bull, que no parece tener la mejor de las relaciones con Alonso: "No soporto que alguien como él hable mal de alguien como Fernando".

Además, lanza otro 'dardo' con sus palabras a Red Bull, escudería que no cree que se lleve "el premio a la mejor gestión de pilotos. "Aún no son candidatos al título, pero se están convirtiendo en candidatos muy rápido. De todos modos, eso no les da derecho a hablar mal de otros pilotos", asegura.

