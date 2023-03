Felipe Massa, quien fuera piloto de Ferrari, ha dado una serie de nombres de los posibles candidatos a ser campeones de la Fórmula 1 en los próximos años. Y en ese comentario ha dejado un 'palito' para el español Carlos Sainz al igual que para el mexicano Sergio Pérez.

En una entrevista a 'Bild' ha dado esos nombres: "Como Max Verstappen y Lewis Hamilton, Charles Leclerc es un piloto excepcional. El segundo piloto de Red Bull, Sergio Pérez, es demasiado inconsistente, al igual que Carlos Sainz en Ferrari. George Russell podría convertirse en un aspirante al título en los próximos años".

Cree que el tricampeonato del neerlandés llegará pronto y no será el último: "Verstappen ha sido campeón del mundo los dos últimos años. No veo razón para que no logre el triplete o muchos más. Max puede ganar cuatro, cinco o seis títulos seguidos".

"Max no comete errores, conduce como un robot. Es extremadamente maduro para su edad. Los dos títulos le han hecho aún mejor. Ahora está más relajado, no es tan tenaz", detalla el expiloto brasileño, que rozó con la yema de los dedos el mundial de 2008.

Eso sí, no apuesta por un dominio aplastante de Verstappen porque en la F1 "todo puede cambiar" en pocos meses: "El año que viene, sin embargo, la lucha por el título puede ser muy diferente si Mercedes recupera su antigua fuerza. Ese es el atractivo de la Fórmula 1, y a partir de 2026 las cartas se barajarán de nuevo".

Verstappen sigue siendo el favorito, pero a pesar del comentario de Massa, Checo Pérez sí está demostrando que podría competir en este 2023. De momento está a un solo punto de su compañero y ya se ha metido una victoria al bolsillo, la de Arabia Saudí.