El inicio de Ferrari ha estado muy alejado de lo esperado. No sólo no han podido luchar contra Red Bull, sino que han sido adelantados por la derecha por Aston Martin y de momento están perdiendo la batalla contra Mercedes. Las críticas han sido feroces... y eso no ha gustado nada a Carlos Sainz.

En declaraciones a 'RacingNews365' asegura que no están tan mal: "Cuando miras hacia atrás, con todos los rumores que han circulado, parece que no estamos en un gran momento, pero puedo decir que tenemos muy claro dónde debemos mejorar, cómo debemos hacerlo y cuáles son los objetivos a corto, medio y largo plazo".

"Estoy sorprendido de cómo algunas personas desde cada han estado tratando de desestabilizar al equipo", dice el español, compañero de Charles Leclerc.

Asegura que "no está contento" y que están "molestos": "Somos los primeros que no estamos contentos con cómo fue la primera carrera y somos los más molestos por eso. Somos los más afectados y vamos a intentar todo lo posible por mejorarlo".

"Estoy bastante tranquilo, veo a la gente comprometida, centrada y con un objetivo muy claro, y me incluyo en él", ha completado el madrileño.

Ferrari es el cuarto equipo de la parrilla por detrás de Red Bull, Aston Martin y Mercedes. En pilotos, Sainz es cuarto (empatado a 20 puntos con Lewis Hamilton) por detrás de Max Verstappen, Checo Pérez y Alonso.