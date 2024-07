Johnny Herbert y Fernando Alonso siempre han tenido una relación tensa. Pero ahora "están bien", dice el que fuera expiloto de la Fórmula 1 y ahora comisario, siendo protagonista por la sanción que le impuso en el Gran Premio de Australia.

En 'Marca' ha remarcado que no se llevan mal: "Puede haber desacuerdos, por supuesto, pero siempre hay respeto. Fernando es uno de los mejores pilotos que he visto, le respeto mucho. A veces hay que tomar decisiones difíciles y creo que los pilotos lo saben".

"Hay ocasiones en las que puedes no querer poner una sanción, pero tienes que hacerlo porque son las reglas. No puede haber favoritismos", apunta el expiloto del Gran Circo.

Espera que Aston Martin le pueda dar la herramienta perfecta: "Hay que darle la herramienta, el coche. Hasta que no se lo den, va a ser muy difícil que lo consiga. En Austria tuvieron una actuación muy pobre".

"El año pasado empezaron bien pero no han evolucionado de manera correcta. Sé que están apostando muy fuerte por traer a Adrian Newey pero tal vez no llegue a cuajar. Alonso tiene todas las habilidades para ganar a Max y a Lando. Se merece otro mundial, debería tener uno o dos campeonatos más. Está conduciendo fantásticamente bien en un coche que, por desgracia, no permite demostrar todo el potencial de Alonso", sentencia Herbert.

Pero no hay coche. El AMR24 es lento, demasiado lento. Atrás quedan ya los momentos de podios e incluso los que el Aston Martin era competitivo al menos en las jornadas de clasificaciones.