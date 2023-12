El tricampeonato de Max Verstappen en la Fórmula 1 ha tenido de todo. Desde una primera lucha titánica contra Lewis Hamilton en 2021 a una temporada en la que ha conseguido 19 victorias en 22 carreras. Y su padre, Jos, quiere recuperar esas batallas del pasado.

"Él tiene fe en el equipo y en lo que van a traer. Me gustaría tener más competencia. Por supuesto, queremos ganar las carreras, pero también me gusta que luchen con Max y, luego, que se vaya con una victoria... o quizá no. Creo que todo el mundo quiere ver eso", ha dicho el campeón de la Fórmula 1.

Al padre de Verstappen le gustan más los mundiales disputados: "Soy un fan del deporte, un fan de la F1. Por supuesto, es bonito ganar 18 ó 19 carreras en una temporada, pero ganar el Mundial como lo ganó en 2021... también lo disfruté, así que ¿por qué no?".

Y recuerda Abu Dabi 2021 como uno de los momentos más felices de su vida: "Ahora tenemos un coche más competitivo que en 2021. Entonces, en las dos últimas carreras, Mercedes estaba por delante. Competimos con un coche más lento contra uno más rápido".

"Para nosotros fue bonito, pero puedo imaginar que para Lewis y Toto (Wolff) no fue tan bonito. Pero fue como fue, lo tienen que aceptar", sentencia en declaraciones a 'Planet F1'.