Dos Mundiales con tan solo 25 años suma ya Max Verstappen. El neerlandés de Red Bull, que parece estar en el lugar perfecto en el momento adecuado, podría batir todos los registros posibles de la Fórmula 1 en caso de que nadie pueda ser capaz de batir a un equipo austríaco que en este 2022 ha rozado la matrícula de honor.

Con todo, a pesar de la juventud de Verstappen, en Red Bull siguen más que pendientes a su academia. A una que tantas alegrías les ha dado y que ha dejado ya a campeones como el propio Max y Sebastian Vettel en la Fórmula 1.

Y que podría tener pronto en el Gran Circo a otro de sus miembros. A uno en el que Helmut Marko, asesor de la escudería, ve un gran futuro si es que tiene razón en la tajante afirmación que sobre él dice.

"Tengo muchas esperanzas en Isack Hadjar. Le podemos llamar como el 'pequeño Prost", señala en relación al joven francés en 'Auto Motor und Sport'.

De momento, en su debut en la F3, ha logrado terminar cuarto tras una temporada en la que se ha alzado con tres victorias y se ha subido a cinco podios.

Pero Marko recuerda lo que ha pasado con Juri Vips y Liam Lawson: "La clave es estar arriba. Lawson no ha podido hacerlo. Vips dijo una palabra equivocada, y ahí se terminó todo para él".

Y añade: "No vemos un futuro Verstappen en ascenso. Como no veíamos a talentos preparados hemos mirado fuera y por eso fichamos a Nyck de Vries. Necesitamos a dos pilotos capaces de ganar carreras, y ahora no lo tenemos".