Otmar Szafnauer ha caído de pie en Alpine. El nuevo jefazo de la escudería francesa, ex de Aston Martin, ha hablado con As para elogiar a Fernando Alonso como pocos han hecho antes, y reconociéndole algo que, según él, no había visto hacer a ningún otro piloto.

"No he visto a nadie que hace la vuelta de calentamiento y ya es un segundo más rápido. Él lo hace a la primera", cuenta Otmar.

Y es que Szafnauer se ha 'enamorado' de Alonso: "No le conocía hasta ahora. Lo que me gusta de él es que él presiona, como los demás campeones del mundo".

"Vettel es igual, los campeones presionan con firmeza para buscar prestaciones. Me gusta, en eso debería consistir una escudería", prosigue Szafnauer.

De momento, Fernando Alonso ha brillado en los Libres 2 con un quinto puesto que hace soñar con algo importante en la primera carrera de este Mundial de Fórmula 1 de 2022.

Sin embargo, el asturiano ha preferido ser cauto y ha avisado. Será en clasificación cuando se vea cómo están todos y cuando ya no haya nada que guardarse por parte de ninguno de los equipos en liza.

Además, destaca la longitud del Mundial, con 22 carreras, y que será clave la evolución y el progreso del coche en los primeros meses de campeonato.