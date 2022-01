Mercedes ha confirmado prácticamente en Twitter que Lewis Hamilton seguirá, al menos una temporada más, en Fórmula 1. En su mensaje, además, parece que siguen teniendo muy presente lo que pasó en el Mundial. Sobre todo lo que pasó durante el GP de Arabia Saudí disputado en Yeda.

"Ante la adversidad hay algunos que frenan. Otros baten récords", afirman en Mercedes con una foto de Lewis Hamilton.

Adversity causes some to break; others to break records. 💜🖤💪 pic.twitter.com/KVTf6iXKma