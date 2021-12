El Mundial de Fórmula 1 2021 sigue teniendo capítulos a pesar de haber terminado. Tras la victoria de Max Verstappen en Abu Dabi, con el consiguiente campeonato en su mano, Mercedes ha presentado dos quejas a la FIA a causa del desdoblaje de los coches en disciplina de 'safety car' y a un supuesto adelantamiento del neerlandés a Hamilton con bandera amarilla.

Todo es, como dice la F1 en su cuenta oficial de Twitter, en base a los artículos 48.8 y al 48.12 del reglamento de la FIA.

BREAKING: Mercedes have protested "against the classification established at the end of the Competition", relating to alleged breaches of Articles 48.8 and 48.12 of the FIA Sporting Regulations#AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/bO6BLN8lv5