Ferrari tenía la posibilidad de hacer un doblete, de irse al verano recortando distancia con Red Bull. Sin embargo, la escudería ha vuelto a tirar oportunidad alguna a la basura.

Ferrari vuelve a fallar en las paradas. Ya lo hizo en Francia con el safety car provocado por Leclerc poniendo a Carlos en problemas por un pit stop lento. Hoy no solo han fallado una vez, sino que, las dos paradas que ha hecho Sainz, le han hecho perder posición.

En la primera iba a lograr hacer un 'overcut' a Russell, pero el pit stop fue lento. En la segunda, Sainz debía salir delante del británico y, una vez más, hubo errores que le hicieron perder posición.

Dos paradas lentas, pero los problemas no acaban ahí: con Leclerc también se han equivocado. Otra vez no han visto lo que todos los equipos sí veían. En Francia hicieron entrar a Sainz a cambiar neumáticos a falta de diez vueltas cuando estaba en posición de podio, algo que Mercedes no creía que fueran a hacer porque "arruinaría su carrera". Mercedes lo vio y Ferrari no.

En esta ocasión, Alpine ha puesto neumáticos duros, unas gomas que no había manera de hacer entrar en temperatura. Alonso y Ocon sufrían y caían posiciones. Estaba claro que esos neumáticos no funcionaban con las condiciones de la pista. Sin embargo, cuando Leclerc ha hecho su segunda parada, le han puesto las gomas blancas, algo un tanto incomprensible dado que el rendimiento de Alpine había caído con esos mismos compuestos.

Efectivamente, el duro no funcionaba, no se podía poner en la ventana adecuada. Leclerc ha perdido ritmo, posiciones y ha terminado teniendo que hacer una tercera parada.

Al final, lo que podría haber sido un doblete de Ferrari, ha terminado con Sainz cuarto y Leclerc sexto. "Ha sido desastroso. Hicimos 5 o 6 vueltas con el duro porque era inconducible. Me sentía bien con el medio. Creo que lo he dicho claramente, pero tomamos una decisión distinta y hay que analizarlo", ha explicado Leclerc para 'Dazn'.

"Red Bull escogió bien los neumáticos, no hay mucho más que decir", ha añadido para cerrar.

El problema es que Ferrari lleva cometiendo estos errores durante toda la temporada y no parecen ponerle solución. Unos errores que les va a costar el Mundial de Constructores.