Carlos Sainz tendrá en Imola, en el GP de Emilia Romagna, una nueva unidad de potencia en su Ferrari. El equipo, que detectó problemas en el motor que llevaron a Australia, cambiará el propulsor del madrileño y tendrá así más 'frescura' en las tripas de su rojizo monoplaza, según informan en Formula.uno.

Y también un poco más de potencia, en un coche que ya de por sí va sobrado de motor. En un fin de semana en el que además se realizará la primera carrera al esprint del curso, Sainz tendrá un plus que puede ser fundamental.

Además, no incurrirá en penalización alguna, e incluso podría volver a usar el primer motor, que aún no está perdido, para los viernes y también hasta en el GP de Mónaco donde el motor no es precisamente lo más importante.

La idea que tenían en Ferrari era introducir este segundo motor un poco más avanzada la temporada, más concretamente en Miami o en España.

Esta unidad de potencia estaba ya en el tramo final de su desarrollo, con los ajustes de fiabilidad, y contará con diez caballos más de poder.

Sin embargo, Sainz probará ya cómo se las gasta este nuevo y más poderoso motor de Ferrari desde este mismo fin de semana.

Carlos busca su primera pole y su primera victoria en la Fórmula 1. A pesar de haber rozado ambas cosas con los dedos, sobre todo en Bahrein y en Arabia Saudita, al final se quedó a las puertas.

De momento, dentro de Ferrari, Charles Leclerc está por delante.