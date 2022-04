Tras un 2019 de claroscuros por su polémica unidad de potencia, Ferrari completó una temporada para olvidar en 2020. No había manera con el 'Cavallino'; ni Charles Leclerc ni Sebastian Vettel podían domarlo y exprimirle 'algo' para siquiera estar asiduamente en los puntos.

Inmersos en esa temporada 2020, Carlos Sainz y Ferrari anunciaron el fichaje del madrileño por la 'Scuderia' a partir de 2021, supliendo al tetracampeón del mundo en Maranello.

En aquel momento, McLaren barría a los italianos en pista, subiendo el equipo 'papaya' al podio en algunos Grandes Premios como en Monza, donde el '55' terminó segundo tras Pierre Gasly.

Entonces, muchos le cuestionaron a Sainz su decisión, pero el madrileño se mostró convencido... y dio prueba de ello en 2021.

Carlos terminó la pasada temporada quinto en el Mundial de Fórmula 1 por delante de su compañero, Leclerc, y después de haberse subido al cajón en cuatro ocasiones.

Ahora, tras un arranque fulgurante de Ferrari, la 'Scuderia' ha renovado la confianza depositada en el piloto español con un contrato de dos años, hasta 2024.

Tras el anuncio, Sainz no pudo ocultar su emoción en Imola... ni evitar acordarse de aquellos que criticaron su decisión de dejar McLaren.

"Ni me acordaba de aquello, para que veáis lo que me importaba cuando la gente me decía: '¡Cómo firmas por Ferrari con lo cómodo que estabas en McLaren!'. Un año más tarde hice el año que hice con Ferrari, dos años más tarde Ferrari está ganando, y ahora me he asegurado tres años con la mejor y más mítica escudería de la F1, que además demuestra que puede volver a ganar", señaló el madrileño en declaraciones recogidas por 'As'.

"Me aseguro tres años más con un coche bueno como es el de este año, os podéis imaginar lo contento que estoy", añadió.

Cada vez está más cerca su primera victoria en Fórmula 1, uno de sus principales objetivos: "Está claro que está cerca, el coche está yendo muy bien y en Australia se podía dominar de manera clara, cuando las dos carreras anteriores fue una lucha muy ceñida con Red Bull. Por eso lo de Australia me da más rabia todavía, porque era el fin de semana en el que más rápido estaba yendo. Con ganas de seguir intentándolo, tengo muy claro en qué sitios tengo que mejorar y ahora hay que seguir haciendo libres y carreras para progresar".

Eso sí, antes deberá terminar de adaptarse al F1-75: "Cuanto antes, mejor. No pienso en darme tres carreras más, sino en probar cosas y adaptarme pronto. La Fórmula 1 es así, a veces llegas a un coche y sin cambiar tu estilo, vas rápido. Y luego hay otros coches que te cuestan un poco más, que te sale todo menos natural. Ha coincidido que con este coche se me han complicado un pelín las cosas y a Charles le va bien. Pero esto puede cambiar muy rápido".