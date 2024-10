Tras remontar a Jakub Mensik para obtener un billete para las semifinales del Masters 1.000 de Shanghái, a Novak Djokovic le preguntaron a pie de pista por la retirada de Rafa Nadal.

El serbio, aún abrumado por la noticia, solo ha tenido palabras buenas y de agradecimiento hacia el manacorí.

"Ya lo publiqué en Instagram. Ha sido mi mayor rival, la rivalidad que he tenido con él. Es quien me ha impactado más en mi carrera, con diferencia", ha arrancado.

"Sabíamos que ese momento llegaría más pronto que tarde, pero sigue siendo un shock cuando llega oficialmente", ha añadido.

Sin Roger Federer, Andy Murray y Rafa Nadal, 'Nole' reconoce que que con ellos se ha ido una parte de él.

"También para Roger hace unos años cuando anunció su retirada y Andy también este año. Es un poco abrumador para mí. No sé qué hacer con ello, yo todavía disfruto compitiendo, pero una parte de mí se fue con ellos, una gran parte de mí", ha explicado.

"Así que sí, es una noticia dura para el mundo del tenis y del deporte. Rafa es una inspiración para millones de niños de todo el mundo, así que puede estar muy orgulloso de su carrera", ha zanjado.

