Antes de que la temporada 2023 de Fórmula 1 echase su cierre en Abu Dhabi, hubo una última polémica entre Red Bull y Lewis Hamilton.

Primero, Christian Horner, jefe de la escudería campeona, aseguró que Lewis Hamilton se había ofrecido para sustituir a 'Checo' Pérez y acompañar a Max Verstappen en 2024.

Acto seguido, fue el propio heptacampeón quien negó la mayor y declaró amor eterno a Mercedes.

Eso sí, quizás el británico no esperaba que Horner contraatacase señalando a su padre, Anthony Hamilton.

La cosa quedó ahí pero dos semanas después, antes de la gala de la FIA de este viernes, Helmut Marko ha vuelto a referirse a lo ocurrido.

Según el asesor, Horner le mostró el mensaje en el que Hamiton se ofrecía: "Christian me informó y me mostró el mensaje de texto que recibió, pero yo le dije: 'Hamilton y Max... eso no funcionaría'. Hubo demasiada acción y... ¿cómo decirlo? En 2021... hubo tensión".

"Por otro lado, no podemos permitirnos tener a los dos pilotos más caros de la parrilla en el mismo equipo. Simplemente nunca va a pasar. Así que le dije a Christian: '¡De ninguna manera!'", ha señalado en declaraciones a 'Motorsport'.