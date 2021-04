Mark Webber es uno de esos pilotos, o expilotos, con lo que Fernando Alonso mantenía cuando ambos competían en escuderías diferentes una gran relación. El australiano dijo adiós a la Fórmula 1, mientras que lo de campeón del mundo con Renault en 2005 y en 2006 fue un 'hasta luego'... algo que el oceánico no termina de ver claro.

"Me provocó sensaciones encontradas...", cuenta Webber en declaraciones en el podcast 'On the marbles'.

Y es que Webber no lo ve claro: "Le tengo mucho respeto. Muchísimo. Es de los mejroes contra los que he corrido. Lo que hizo contra Schumacher, contra Hamilton. No hubo muchos mejores, pero..."

"Pero hay un punto en el que amo ver a los jóvenes llegar y preguntar dónde estarán los próximos Verstappen y Leclerc. Son grandes para el deporte", relata.

Mark quiere ver también al próximo Alonso: "Es un gran nombre. Uno increíble para España y para el deporte, pero me gustaría que se mirara al futuro para encontrar al Fernando que encontramos hace 20 años".

Y ojo, porque Webber avisa de lo que puede pasar en Alpine: "Si Ocon le toma la medida a Alonso y el equipo está en mitad de tabla puede ser haber fricción. Alonso no lo aceptará, será un reto".

"Todo está bien si es Alonso quien domina y gana a su compañero de manera regular. Son días felices, más cuando hay champán alrededor", termina Webber.

