Nicholas Latifi se retira del automovilismo. El piloto canadiense, querido por la gran mayoría de aficionados, así lo ha anunciado en sus redes sociales mediante un comunicado. A pesar de tener sólo 28 años, el ex de Williams ha decidido empezar una carrera en el mundo de los negocios.

Latifi estuvo durante tres temporadas en la Fórmula 1 en el equipo Williams. Sus resultados fueron discretos, normalmente cerrando la parrilla, pero también se ganó el cariño de los aficionados del 'Gran Circo'. Además, muchos le recordarán por ser el causante del coche de seguridad en Abu Dabi 2021 que acabó condicionando el desenlace del Mundial a favor de Max Verstappen.

Al final de la temporada pasada, el canadiense fue sustituido por Logan Sargeant en la escudería de Grove y Latifi se tomó un tiempo para tomar una decisión acerca de su futuro. Una decisión que ha acabado siendo la retirada como ha comunicado en sus redes.

"Hola a todos. Sé que he estado callado en redes sociales este año. He visto muchos mensajes de aficionados de todo el mundo preguntándome por los planes de futuro y ahora tengo unas noticias que quiero compartir con vosotros", explicó.

"Decidí muy pronto este año que no tendría un programa de carreras en 2023. Me sentí muy extraño al no tener la misma rutina que había tenido durante media vida. Entonces decidí que quería tomarme algo de tiempo para perseguir un nuevo camino. Siempre tuve interés en el mundo de los negocios y siempre he dicho que es algo que habría estudiado sino hubiera elegido las carreras", añadió.

Así, Latifi confirmó el abandono de la práctica del automovilismo para centrarse en el inicio de su carrera en el mundo de los negocios, una decisión que tenía planeada para el futuro, pero que ha adelantado: "He decidido que quiero hacer un máster en dirección de empresas. Es algo que siempre contemplé para mi vida tras las carreras, incluso aunque fuese para cuando tuviera 30 o 40 años".

El canadiense iniciará en agosto un máster en la 'London Business School', y aunque reconoce que no es un retiro definitivo, si admite que estará lejos de las carreras algún tiempo: "Esta decisión puede parecer sorprendente. Pasar hacia otra categoría podría ser lo obvio, pero sabía que siempre habría una vida tras las carreras y he decidido que ahora es un buen momento para prepararme para ello".

"No es necesariamente un adiós para siempre al mundo de las carreras. Han sido mi vida desde que tenía 13 años y aún tengo mucha pasión por ellas. No he dejado de ver las carreras de F1 este año, pero siento que es el momento adecuado para perseguir otros caminos en mi vida", concluyó.