Tras el Gran Premio de Abu Dhabi, Nicholas Latifi dijo adiós, al menos por el momento, a su etapa en la Fórmula 1 tras tres temporadas en el equipo Williams. Sus posiciones habituales estaban al fondo de la parrilla, lo que le ha valido numerosas críticas sobre su capacidad al volante, algo que ha provocado que el canadiense haya salido a defenderse.

Latifi ha perdido el duelo particular con sus compañeros de equipo, con George Russell en 2020 y 2021 y con Alexander Albon esta temporada. Pese a ello, se defiende de aquellos que le criticaban por no merecer el puesto: "Este tiempo que he pasado en la Fórmula 1 me ha ayudado mucho con el carácter, así que estoy muy agradecido de haber estado aquí durante tres años. Muchos pilotos matarían por hacer una carrera, yo he conseguido completar tres campañas en la F1".

Sin embargo, reconoce que no está satisfecho con sus resultados: "Ha sido duro, sin duda. Me voy con la sensación de que quería conseguir más cosas. Me hubiera gustado quedarme y tratar de mejorar junto al equipo. Pero no funcionó, me lo dijeron (que no continuaría) hace ya bastantes carreras. Ahora toca ver cuál será el siguiente paso".

El ya expiloto de Williams también valoró si había cumplido los objetivos que se había marcado, algo que el canadiense ha conseguido a medias: "Creo que cuando cualquier piloto llega a la Fórmula 1, ya ha conseguido su primer objetivo. Luego siempre quiere sumar puntos, podios, victorias... Así que se podría decir que solo cumplí llegar y sumar algunos puntos".

"Creo que nunca hemos tenido un paquete que nos permita luchar por los puntos de forma constante, ni siquiera estar en la pelea. Pero eso es algo colectivo, no solo yo a título personal. Nadie estña satisfecho con la situación del equipo, aunque estaba en una posición peor cuando yo llegué", añadió el '6'.

Respecto a su futuro, Latifi aún no tiene claro dónde estará en 2023: "De momento, me tomaré un tiempo libre. He hablado con varios equipos de diferentes categorías. Voy a tomarme el tiempo necesario".