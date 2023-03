Ferrari ha demostrado tener un coche rápido a una vuelta. El tercer y cuarto puesto conseguido Charles Leclerc y Carlos Sainz en la clasificación del Gran Premio de Bahrein es la mejor prueba de que pueden pelear de tú a tú con Red Bull los sábados, pero la degradación sigue siendo un quebradero de cabeza para el equipo italiano.

"La verdad que ayer no tuve un día muy limpio y me faltaba un poco de preparación llegando a esta clasificación, pero he podido ir progresando y al final he hecho una vuelta que me ha valido para cuarto, que no es lo ideal y no es donde queremos estar, pero dadas las circunstancias yo creo que no está mal", ha declarado Sainz a 'DAZN' tras la clasificación.

La mejor prueba de ello es que Leclerc ha decidido sacrificar su última vuelta en la Q3, renunciando a pelear por la 'pole position', para tener un juego nuevo de neumáticos e intentar compensar el desgaste.

Al ser preguntado por las expectativas para la carrera, el madrileño ha mostrado su preocupación. "Mañana tocará sufrir un poquito más porque sabemos que el Ferrari degrada más que nuestros rivales, pero iremos a por ello", ha afirmado.

Sainz ve complicado plantar cara a Red Bull por el triunfo, y asegura que su principal amenaza va a ser el ritmo de carrera de Fernando Alonso: "Está divertida la lucha. Está apretado. Mañana en carrera van a cambiar las cosas. Puede pasar de todo. Menos los Red Bull, que yo creo son claros favoritos, por detrás yo creo que los Aston Martin van a ir muy fuerte y los Mercedes en carrera suelen ir bien también".