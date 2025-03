Muere el histórico jefe de Fórmula 1 Eddie Jordan a los 76 años víctima de un cáncer

El mundo de la Fórmula 1 se ha despertado con una triste noticia. Eddie Jordan ha muerto víctima de un cáncer de vejiga y próstata que le fue diagnosticado en 2024. Según señaló el propio paciente en el podcast 'Formula for Success' era una enfermedad "bastante agresiva" que se había extendido en otras partes del cuerpo.

Controvertido a la par que extravagante, el irlandés era conocido por sus críticas sobre la actualidad de la competición. En su juventud, compitió en karting, donde fue campeón en su país, y en las categorías de Fórmula Ford y Fórmula 3. También participó en 1981 en las 24 Horas de Le Mans.

Donde emergió su figura fue en 1991 cuando fundó el equipo homónimo, participando en la Fórmula 1 como constructor hasta 2005. Tras varios cambios de nombre, los cimientos de Jordan son los que ahora conforman el Aston Martin donde pilota actualmente Fernando Alonso.

Gracias a su escudería un 25 de agosto de 1991 protagonizó un hecho que sería histórico en el Gran Premio de Bélgica: hacer debutar al legendario piloto alemán Michael Schumacher. Posteriormente, el equipo Jordan pasaron otros grandes nombres de la parrilla como Rubens Barrichello, Jean Alesi, Damon Hill o Ralf Schumacher, hermano del 'Káiser'.

"Eddie falleció en paz, acompañado de su familia, en Ciudad del Cabo la madrugada del 20 de marzo de 2025 a la edad de 76 años, tras luchar contra un cáncer de próstata agresivo durante los últimos 12 meses", reza el comunicado realizado por su entorno familiar. Descanse en paz.

