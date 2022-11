Fernando Alonso ya piensa en Aston Martin. Le queda una carrera en Alpine, la de Abu Dabi de este fin de semana, pero su cabeza está en gran parte en ese coche verde que probará dentro de muy poquitos días. Y de nuevo ha vuelto a lanzar un mensaje muy ambicioso.

"Ganar el título es lo que me motiva cada día. Sigo pensando que el tercer Mundial será posible en algún momento", ha comentado el asturiano en rueda de prensa.

Y el motivo por el que continúa en el Gran Circo es esa "motivación": "No seguiría si no siento que podemos tener una oportunidad, sea del uno o del diez por ciento. Sigo porque creo que tendremos una oportunidad".

Asume que en 2023 no será sencillo, pero no descarta nada a partir de entonces: "Puede que no sea el año que viene. Quién sabe lo que puede pasar en el futuro".

Pero en ese futuro quizá no pueda estar por la edad: "No sé si seré piloto ese año en el equipo, pero si no espero seguir siendo parte de la organización de alguna manera para sentirme también parte de ese campeonato".

Está claro que Alonso aterriza en Aston Martin con llegar a lo más alto, aunque reconoce que es un proceso que llevará tiempo y que en 2023 será muy difícil. Así lo ha expresado también algunos jefazos de Aston Martin.

Después de la carrera de Abu Dabi comenzarán los test de 2023. Y ahí estará Alonso. Su primera vez pilotando ese coche verde. Ha asegurado que será "importante" ese test a pesar de que el coche sea muy diferente a lo que se pueda ver la próxima temporada.