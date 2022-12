Fred Vasseur es el sustituto de Mattia Binotto y nuevo jefe de Ferrari. Ya ha trabajado codo con codo con Charles Leclerc y estuvo cerca de hacerlo con Carlos Sainz. El español ha revelado en la mañana de este miércoles que quiso ficharle para el equipo Renault.

En un acto publicitario, Sainz ha hablado del cambio en la jefatura: "Es un cambio que esperemos que sea para bien, siempre que llega alguien nuevo hay extramotivación de querer hacerlo bien para él y el equipo dará otro pasito adelante, hay que darle tiempo".

Afirma que "llevará su tiempo" debido a todas las personas que trabajan en Maranello: "Ferrari es un gigante de 1.200 o 1.300 personas y tendrá que ver cómo funciona y trabaja todo el mundo".

"Saber qué cambios se necesitan no pasa de un día para otro, llevará su tiempo, confío en él, le conozco y me han hablado bien de él, ya me intentó fichar para ir a Renault, negociamos y tuvimos contacto, y ayer le llamé y tuve mi primer contacto como piloto Ferrari, sé que lo va a hacer bien", ha contado.

"Mejor piloto en 2023"

Preguntado sobre sus opciones de ser campeón, Sainz no concretó y dijo que lo veía "tanto cerca como lejos": "Cerca porque estoy en uno de los mejores equipos del mundo, pero estamos en una época con mucho nivel todos los años en los coches de Mercedes y Red Bull, y también un altísimo nivel de pilotos".

"Las ganas y las mejoras las pondré y las ganas de mejorar como piloto y si se dan las circunstancias, tener uno de los mejores coches y aprovecharlo. Ha sido un año importante, realmente con un coche competitivo por primera vez para ganar carreras y poles, y me ha enseñado a competir ahí delante, aprendo rápido y sé sacar lo positivo, seguro que seré mejor piloto en 2023", detalla el número 55.

Acaba de terminar la presente temporada y ya tiene ganas de que llegue la siguiente, que comenzará oficialmente en marzo: "Competir para Ferrari es imposible que no te apetezca, lo disfruto como el primer día".